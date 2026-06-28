SL: Stockholmare kan fastna på stan efter VM-matchen

Supportrar på plats vid Stockholms stadion för att se Sverige spela fotboll.

De stockholmare som vill se Sveriges VM-sextondelsfinal mot Frankrike ute kan få stora problem att ta sig hem. Det uppger Storstockholms Lokaltrafik, SL, för SvD.

När Sverige mötte Japan klockan 01.00 i fredags samlades över 10 000 människor på Stockholms stadion, vilket ledde till stora trafikstörningar när alla försökte ta sig hem mitt i natten.

Om det blir lika många klockan 23.00 på tisdag skulle det behövas 180 bussar, enligt SL.

– Det kan jag nästan garantera att vi inte kommer att få fram, säger presschefen Andreas Strömberg till tidningen.