Slut på ”daddy”: Nu ska Nato bevisa att man klarar sig utan USA

Donald Trump och Mark Rutte möttes i Vita huset så sent som den 24 juni. Medverkade gjorde även JD Vance och försvarsminister Pete Hegseth.

När Natos ledare samlas i Ankara handlar mötet om mer än nya försvarslöften. Efter att USA börjat dra tillbaka soldater och materiel måste Europa visa att alliansen kan bära sin egen säkerhet.