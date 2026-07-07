Natomötet i Turkiet • Omni förklarar
Slut på ”daddy”: Nu ska Nato bevisa att man klarar sig utan USA
När Natos ledare samlas i Ankara handlar mötet om mer än nya försvarslöften. Efter att USA börjat dra tillbaka soldater och materiel måste Europa visa att alliansen kan bära sin egen säkerhet.
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