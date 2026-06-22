Marknaden rycker på axlarna: ”Politiskt brus”

Det brittiska pundet backade till årslägstanivåer inför premiärminister Keir Starmers väntade avgång, rapporterar Bloomberg. Efter beskedet har valutan repat sig igen.

Samtidigt steg den tioåriga statsobligationsräntan något medan Londonbörsen handlades avvaktande strax under nollstrecket.

Marknaden synar nu utsikterna för finanspolitiken om den tidigare ministern Andy Burnham skulle ta över. Commonwealth Bank of Australia varnar för att en uppluckring av budgetreglerna kan sätta press på både obligationsmarknaden och pundet.

Bloombergs ekonomer noterar att marknadsreaktionerna hittills varit små.

”Marknadsreaktionen på ett sannolikt premiärministerskap för Andy Burnham tyder på att investerare ser detta som politiskt brus snarare än ett genuint hot mot Storbritanniens finanspolitiska trovärdighet”, skriver de i en kommentar.