Snart faller domen mot Le Pen: ”Ställer inte upp med fotboja”

Högerpolitikern Marine Le Pen upprepar beskedet att hon inte tänker ställa upp i det franska presidentvalet nästa år om hon döms till att bära fotboja. Det säger hon till den franska tv-kanalen LCI.

På tisdagen fastställs domen mot Nationell samlings tidigare partiledare. I mars 2025 dömdes hon till fyra års fängelse och fem års förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten för bedrägeri med EU-medel.

Le Pen menar att även om utfallet tillåter henne att ställa upp i valet kommer hon att avstå om hon tvingas till elektronisk övervakning.

– Om jag kan vara en kandidat kommer jag att vara en kandidat, förutsatt att jag kan kampanja. Om jag får vara kandidat men i praktiken hindras från att kampanja fritt förstår ni att det inte skulle vara möjligt, säger hon.