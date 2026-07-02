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Högerledaren Marine Le Pen i domstolen tidigare i år. (Michel Euler /AP/TT / AP)
Domen mot Le Pen

Snart faller domen mot Le Pen: ”Ställer inte upp med fotboja”

Av Alice Hermansson
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Högerpolitikern Marine Le Pen upprepar beskedet att hon inte tänker ställa upp i det franska presidentvalet nästa år om hon döms till att bära fotboja. Det säger hon till den franska tv-kanalen LCI.

På tisdagen fastställs domen mot Nationell samlings tidigare partiledare. I mars 2025 dömdes hon till fyra års fängelse och fem års förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten för bedrägeri med EU-medel.

Le Pen menar att även om utfallet tillåter henne att ställa upp i valet kommer hon att avstå om hon tvingas till elektronisk övervakning.

– Om jag kan vara en kandidat kommer jag att vara en kandidat, förutsatt att jag kan kampanja. Om jag får vara kandidat men i praktiken hindras från att kampanja fritt förstår ni att det inte skulle vara möjligt, säger hon.

Domen mot Le Pen — det gäller saken

  • Marine Le Pen dömdes i mars 2025 till fyra års fängelse och fem års förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten för bedrägeri med EU-medel.
  • Domen innebär att Le Pen inte kan ställa upp i presidentvalet 2027, men hon har överklagat och ett slutgiltigt beslut väntas i juli 2026.
  • Le Pen och flera partikamrater i Nationell samling ansågs ha använt EU-medel avsedda för EU-assistenter till att avlöna partianställda i Frankrike.
  • Domen har väckt starka reaktioner i Frankrike, med demonstrationer och dödshot mot domarna.
  • Om Le Pen hindras från att kandidera pekas partiledaren Jordan Bardella ut som trolig presidentkandidat för Nationell samling.
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