Snart faller domen mot Le Pen: ”Ställer inte upp med fotboja”
Högerpolitikern Marine Le Pen upprepar beskedet att hon inte tänker ställa upp i det franska presidentvalet nästa år om hon döms till att bära fotboja. Det säger hon till den franska tv-kanalen LCI.
På tisdagen fastställs domen mot Nationell samlings tidigare partiledare. I mars 2025 dömdes hon till fyra års fängelse och fem års förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten för bedrägeri med EU-medel.
Le Pen menar att även om utfallet tillåter henne att ställa upp i valet kommer hon att avstå om hon tvingas till elektronisk övervakning.
– Om jag kan vara en kandidat kommer jag att vara en kandidat, förutsatt att jag kan kampanja. Om jag får vara kandidat men i praktiken hindras från att kampanja fritt förstår ni att det inte skulle vara möjligt, säger hon.
Domen mot Le Pen — det gäller saken
- Marine Le Pen dömdes i mars 2025 till fyra års fängelse och fem års förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten för bedrägeri med EU-medel.
- Domen innebär att Le Pen inte kan ställa upp i presidentvalet 2027, men hon har överklagat och ett slutgiltigt beslut väntas i juli 2026.
- Le Pen och flera partikamrater i Nationell samling ansågs ha använt EU-medel avsedda för EU-assistenter till att avlöna partianställda i Frankrike.
- Domen har väckt starka reaktioner i Frankrike, med demonstrationer och dödshot mot domarna.
- Om Le Pen hindras från att kandidera pekas partiledaren Jordan Bardella ut som trolig presidentkandidat för Nationell samling.