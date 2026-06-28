Sommarpraten som stack ut: Trump, missbruk och en skärmfri sommar
Den första riktiga sommarpratsveckan har avverkats. Veckans program präglades av Donald Trump, självupptagenhet och framgångens allra mörkaste sida. Ett av sommarpraten inspirerade dessutom en recensent att vilja tillbringa resten av sommaren i offlineläge.
Här är en sammanfattning av veckan som gått i Sommarpratarnas anda.
Drabbande när Ingrosso pratar om den mörka sidan
Sebastian Ingrosso blev världsberömd i början av 2010-talet när han slog igenom med housetrion Swedish House Mafia. Men bakom festnätterna på Ibiza dolde sig svåra beroendeproblem och psykisk ohälsa. I sitt sommarprat berättar Ingrosso om hur livet såg ut bakom scenen – och hur han hittade hem igen.
”I Sebastian Ingrossos program får lyssnaren en inblick i vem han är bakom den tuffa fasaden. Det är effektivt berättat och ofta rätt hjärtskärande”, skriver DN:s Kajsa Haidl i en recension.
Poeten får Liljestrand att vilja spendera semestern i flygplansläge
Jonas Gren är författaren och poeten bakom boken ”Ingen surf: Handbok i nedkoppling”. Föga förvånande ägnar han stora delar av sitt Sommarprogram åt att prata om konsekvenserna av det moderna, uppkopplade samhället.
DN:s Greta Schüldt tycker att Gren visar ”lite väl stor” förståelse för de skärmberoende. Expressens Jens Liljestrand är av en annan åsikt. Han skriver att Gren inspirerar honom att tillbringa resten av sommaren i flygplansläge.
Ginna Lindberg visar varför SR har så högt förtroende
Veckans sista Sommarprat hölls av Sveriges Radios USA-korrespondent Ginna Lindberg. I programmet berättar hon om hur det är att bevaka president Donald Trump och hur medieklimatet har förändrats under hans tid. Hon är professionell ut i fingerspetsarna. Men när hon berättar om sin bröstcancerdiagnos är recensenterna överens om att fasaden lättar och att lyssnarna får komma journalisten lite närmare inpå livet.
Så var resten av sommarpratsveckan
Nästa veckas sommarpratare i P1
Måndag 29 juni: Patrik Norqvist, rymdfysiker
Tisdag 30 juni: Johan Eriksson, advokat
Onsdag 1 juli: Sarah Sheppard, barnboksförfattare & illustratör
Torsdag 2 juli: Maria Maunsbach, författare
Fredag 3 juli: Ann Heberlein, författare, och teologie doktor i etik
Lördag 4 juli: Olof Wretling, komiker
Söndag 5 juli: Marie Göranzon, skådespelare