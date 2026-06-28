Sommarpraten som stack ut: Trump, missbruk och en skärmfri sommar

Ginna Lindberg och Sebastian Ingrosso sommarpratade i veckan. (Sveriges Radio)

Den första riktiga sommarpratsveckan har avverkats. Veckans program präglades av Donald Trump, självupptagenhet och framgångens allra mörkaste sida. Ett av sommarpraten inspirerade dessutom en recensent att vilja tillbringa resten av sommaren i offlineläge. Här är en sammanfattning av veckan som gått i Sommarpratarnas anda.

Axwell och Ingrosso från Swedish House Mafia under en spelning i Göteborg 2016. (Frida Winter/TT)

Drabbande när Ingrosso pratar om den mörka sidan

Sebastian Ingrosso blev världsberömd i början av 2010-talet när han slog igenom med housetrion Swedish House Mafia. Men bakom festnätterna på Ibiza dolde sig svåra beroendeproblem och psykisk ohälsa. I sitt sommarprat berättar Ingrosso om hur livet såg ut bakom scenen – och hur han hittade hem igen. ”I Sebastian Ingrossos program får lyssnaren en inblick i vem han är bakom den tuffa fasaden. Det är effektivt berättat och ofta rätt hjärtskärande”, skriver DN:s Kajsa Haidl i en recension.

Poeten får Liljestrand att vilja spendera semestern i flygplansläge

Poeten och författaren Jonas Gren vid utdelningen av de kungliga akademiernas Bernadottestipendier 2024. (Samuel Steén/TT)

Jonas Gren är författaren och poeten bakom boken ”Ingen surf: Handbok i nedkoppling”. Föga förvånande ägnar han stora delar av sitt Sommarprogram åt att prata om konsekvenserna av det moderna, uppkopplade samhället. DN:s Greta Schüldt tycker att Gren visar ”lite väl stor” förståelse för de skärmberoende. Expressens Jens Liljestrand är av en annan åsikt. Han skriver att Gren inspirerar honom att tillbringa resten av sommaren i flygplansläge.

Ginna Lindberg tilldelades Stora journalistpriset 2022. (Fredrik Persson/TT)

Ginna Lindberg visar varför SR har så högt förtroende

Veckans sista Sommarprat hölls av Sveriges Radios USA-korrespondent Ginna Lindberg. I programmet berättar hon om hur det är att bevaka president Donald Trump och hur medieklimatet har förändrats under hans tid. Hon är professionell ut i fingerspetsarna. Men när hon berättar om sin bröstcancerdiagnos är recensenterna överens om att fasaden lättar och att lyssnarna får komma journalisten lite närmare inpå livet.

Så var resten av sommarpratsveckan