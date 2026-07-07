Space X tar plats i index – nu måste indexfonderna köpa
När Elon Musks rymdbolag Space X från och med i dag tar plats i indexet Nasdaq 100 kommer en rad passiva indexfonder som följer indexet behöva köpa aktien. Det konstaterar CNBC.
Köptrycket från fonder blir ändå begränsat eftersom endast runt 4 procent av Space X aktier har släppts till försäljning. Detta gör att aktien kommer att utgöra runt 1,3 procent av Nasdaq 100.
Experter varnar för att det på lite längre sikt i stället kommer att byggas upp ett säljtryck på aktien. Detta då insiders inom de kommande veckorna och månaderna kan börja sälja aktier som de inte fick sälja vid noteringen.
– Vi vet att volatiliteten är hög och känslan är att den kommer öka, säger JJ Kinahan, vice vd på CBOE till sajten.
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