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Ledande personer inom Space X vid börsnoteringen i juni i år. (Frank Franklin II/AP/TT)
Space X börsresa

Space X tar plats i index – nu måste indexfonderna köpa

Av Magnus Eriksson
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När Elon Musks rymdbolag Space X från och med i dag tar plats i indexet Nasdaq 100 kommer en rad passiva indexfonder som följer indexet behöva köpa aktien. Det konstaterar CNBC.

Köptrycket från fonder blir ändå begränsat eftersom endast runt 4 procent av Space X aktier har släppts till försäljning. Detta gör att aktien kommer att utgöra runt 1,3 procent av Nasdaq 100.

Experter varnar för att det på lite längre sikt i stället kommer att byggas upp ett säljtryck på aktien. Detta då insiders inom de kommande veckorna och månaderna kan börja sälja aktier som de inte fick sälja vid noteringen.

– Vi vet att volatiliteten är hög och känslan är att den kommer öka, säger JJ Kinahan, vice vd på CBOE till sajten.

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Elon Musk kan inte sälja en enda aktie i Space X på ett år
fortune.com
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Forbes
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