Räkna inte med någon barmhärtighet från bolånebankerna när Riksbanken nu höjer styrräntan. Det skriver Lendos sparekonom Sharon Lavie i en kommentar till Omni efter dagens räntebesked.

Enligt henne har bankerna redan höjt bolåneräntorna eftersom Riksbankens besked var väntat. ”Nu lägger de helt enkelt Riksbankens höjning ovanpå den vinstmarginal de redan har säkrat”, skriver Lavie.

Avanzas sparekonom Felicia Schön kallar räntebeskedet för ”ett ganska brutalt uppvaknande”. Ändå finns anledning att dra en lättnadens suck eftersom Riksbanken bara signalerar en räntehöjning det närmaste året, medan analytiker väntar sig fler.

Den signalen ”ger hushållen andrum och möjlighet att anpassa sig till ett högre ränteläge”, skriver hon i en kommentar till Omni.