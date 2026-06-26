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Målvakten Jacob Widell Zetterström. (PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Spelarnas reaktion på den franska VM-utmaningen: Vill möta de bästa

Av Daniel Persson
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De svenska landslagsspelarna tycks obekymrade över att motståndet i VM:s sextondelsfinal blir ett av de svårast tänkbara – Frankrike, skriver Fotbollskanalen.

– Om man tittar tillbaka har vi lyckats välta större lag tidigare, säger den assisterande förbundskaptenen Sebastian Larsson.

Målvakten Jacob Widell Zetterström säger sig vara förberedd på att möta Mbappé och Dembélé och de andra franska storstjärnorna.

– Jag vill hela tiden möta de bästa i världen för att kunna vara på den nivån själv. Det är det som är det fina med ett världsmästerskap, säger han.

De svenska representanterna mötte pressen på fredagen
www.fotbollskanalen.se
De franska spelarna talar i klyschor om matchen: ”Kommer bli en svår match”
Aftonbladet
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