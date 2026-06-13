Spielberg fick nej till att regissera Bond – två gånger
Steven Spielberg har försökt regissera James Bond, men fått nobben två gånger. Det berättar regissören i podcasten ”The rest is entertainment”.
Efter megasuccén med ”Hajen” 1975 ringde Spielberg själv upp den legendariska James Bond-producenten Albert Broccoli och erbjöd sig att regissera nästa Bond-film. Svaret var kort och gott nej. Två år senare fick Spielberg ett samtal från Broccoli som nu ville använda hans ikoniska tonsekvens från ”Närkontakt av tredje graden” i en ny film.
– Och jag sa: jag låter dig använda tonerna om du låter mig regissera en Bond-film. Och han sa, nope. Men jag gav honom tonerna ändå.
Lyssna på hela intervjun via länken nedan.
Om intervjuer
Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.
Om Omni-helg
Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.