Spielberg fick nej till att regissera Bond – två gånger

Steven Spielberg har försökt regissera James Bond, men fått nobben två gånger. Det berättar regissören i podcasten ”The rest is entertainment”.

Efter megasuccén med ”Hajen” 1975 ringde Spielberg själv upp den legendariska James Bond-producenten Albert Broccoli och erbjöd sig att regissera nästa Bond-film. Svaret var kort och gott nej. Två år senare fick Spielberg ett samtal från Broccoli som nu ville använda hans ikoniska tonsekvens från ”Närkontakt av tredje graden” i en ny film.

– Och jag sa: jag låter dig använda tonerna om du låter mig regissera en Bond-film. Och han sa, nope. Men jag gav honom tonerna ändå.

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