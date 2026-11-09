Nvidia och vd:n Jensen Huang har i över ett år tonat ner hans kopplingar till den kvinna som misstänks ha spionerat för Kina och erkännandet att de haft en relation innebär ett tvärt kast, rapporterar Bloomberg.

Avslöjandena väcker enligt nyhetsbyrån frågor om Huangs framtid som vd för ett av världens högst värderade bolag som också haft ledartröjan i AI-boomen.

Nvidias styrelse uttrycker fortsatt förtroende för Huang, men har samtidigt inlett en oberoende utredning av spionmisstankarna.

Nätmäklaren Pepperstones analyschef Chris Weston tror inte att Huang får sparken.

– Nej, jag tror inte det, säger han till Reuters.

Så sent som i slutet av oktober beskrev Huang kontakterna med spionutpekade Alice Huang som ”helt normala” och affärsmässiga.