Ständiga översvämningar vållar trauma i Nigeria

Nigeria drabbas allt oftare av förödande översvämningar. Experter varnar nu för vad de kallar en av de mest förbisedda effekterna av klimatkrisen: psykisk ohälsa orsakad av ständig oro för väderkatastrofer, rapporterar The Guardian.

26-årige Joseph Moko bor i den låglänta kustbyn Okun Alfa utanför Lagos. Han har svårt att sova när det regnar.

– Jag är alltid alert, lyssnar på regnet, redo att samla ihop mina saker innan vattnet tar sig in i huset. Man kan aldrig slappna av, för man vet inte vad som händer om en timme, säger han och fortsätter:

– Det är mentalt utmattande.

Att upprepade gånger förlora sitt hem, flytta familjen och bygga upp sitt liv igen – hela tiden med vetskapen att det kan ske igen – orsakar en lång rad stressrelaterade hälsoproblem, enligt klimatforskaren Jennifer Uchendu.