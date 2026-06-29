Starfelt: ”Känner mig redo – sedan får vi se”

VM är över för den svenska mittbacken Isak Hien, som skadade sig mot Japan. Mot Frankrike lär han ersättas av Carl Starfelt, som själv brottades med en ryggskada inför mästerskapet men som nu känner sig redo att spela 90 minuter.

– Jag känner mig redo, kroppen känns bra. Sedan får vi se om jag får spela eller inte men kroppen är inga problem i alla fall, säger han till Radiosporten inför tisdagens match.