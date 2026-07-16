Starmers sista resa går till Kyiv: ”Orubbligt stöd”
Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer besöker i dag Kyiv för att möta president Volodymyr Zelenskyj. Resan blir Starmers sista som premiärminister inför det stundande maktskiftet.
Inför besöket i Ukraina sa Starmer att Storbritanniens ”orubbliga” stöd till landet fortsätter, rapporterar BBC. Han sa också att det ukrainska folket har ”bevarat Europas säkerhet”.
I morgon, fredag, väntas Labour välja Andy Burnham som ny partiordförande. Premiärministerskapet lämnas vidare på måndag, den 20 juli.
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