ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild. Keir Starmer och Volodymyr Zelenskyj i Kyiv 2025. (Carl Court/AP)
Maktskiftet i Storbritannien

Starmers sista resa går till Kyiv: ”Orubbligt stöd”

Av Emma Hedlin
Publicerad:

Storbritanniens avgående premiärminister Keir Starmer besöker i dag Kyiv för att möta president Volodymyr Zelenskyj. Resan blir Starmers sista som premiärminister inför det stundande maktskiftet.

Inför besöket i Ukraina sa Starmer att Storbritanniens ”orubbliga” stöd till landet fortsätter, rapporterar BBC. Han sa också att det ukrainska folket har ”bevarat Europas säkerhet”.

I morgon, fredag, väntas Labour välja Andy Burnham som ny partiordförande. Premiärministerskapet lämnas vidare på måndag, den 20 juli.

Starmer får beröm av politiska motståndare för sitt Ukrainaarbete
BBC
Rockaden i den ukrainska regeringen väntas överskugga besöket
www.theguardian.com
Ska diskutera framsteg som gjorts när det gäller att förse Ukraina med vapen
Reuters  · Ofta betalvägg
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen