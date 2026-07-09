Starmer: Burnham kommer bli en bra premiärminister

Nomineringsprocessen för att utse Keir Starmers efterträdare som Labourledare har formellt inletts, rapporterar The Independent.

Manchesters tidigare borgmästare Andy Burnham är dock den enda som har meddelat att han kandiderar. Därmed väntas han utan hinder väljas till ny partiledare – och därmed också bli Storbritanniens nästa premiärminister.

Keir Starmer tror att Burnham kommer att passa väl i rollen. På frågan om han är rätt person svarade premiärministern kort:

– Ja.

När Starmer sedan fick frågan om Burnham kommer att bli en bättre premiärminister än han själv svarade han:

– Det är något som andra får avgöra.