Starmer: Jag hyser inget agg mot Andy Burnham

Den avgående brittiske premiärministern Keir Starmer hyser inget personligt agg mot den sannolika efterträdaren Andy Burnham. Det säger han till BBC i sin första större intervju sedan avgångsbeskedet.

Han lovar att han ska göra allt han kan för att nästa regering ska lyckas men varnar för att den nya premiärministern kommer att möta en svår utmaning i att balansera utrikespolitiska utmaningar med inrikespolitiska.

Han säger också att han valde att avgå efter att ha pratat om saken med sin hustru Vic.

– Beslutet att avsluta sin politiska karriär är djupt personligt – det var det i alla fall för mig. Jag ville ta det beslutet tillsammans med Vic, och det gjorde jag också, säger Starmer.