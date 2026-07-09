Medarbetaren: Burnham har planerat det här i ett år

Andy Burnham är den enda kandidaten när Labourpartiet ska välja en ny ledare efter Storbritanniens premiärminister Keir Starmer.

Enligt Burnhams nära medarbetare Louise Haigh har han förberett sig för ett maktövertagande i omkring ett år. Det säger hon i BBC-podden ”Political thinking with Nick Robinson”.

Planerna tog rejäl fart efter Labours katastrofval i kommun- och regionvalen tidigare i år. Enligt Haigh insåg Burnham då att partiet inte kunde fortsätta på samma väg.

Burnham har dock varit borta från rikspolitiken i nio år och i stället varit borgmästare i Manchester, fram till att han återvände till Westminster efter segern i fyllnadsvalet i Makerfield. Att han skulle sakna erfarenhet avfärdar därför Haigh.

– Han har ägnat den tiden åt att på djupet fundera över hur landet styrs och vad som håller tillbaka regioner som Manchester, säger hon.