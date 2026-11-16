Ivar Stenberg gratuleras av lagkamraterna efter sitt mål mot Nashville Predators.

Den svenske supertalangen Ivar Stenberg fortsätter att imponera under sin debutsäsong i NHL. Den 19-årige svensken stod för ett mål och en assist när hans San Jose Sharks besegrade Nashville Predators med 4–2 i natt.

Stenberg spelade fram Macklin Celebrini till matchens första mål och utökade själv ledningen till 3–0 i den andra perioden.

Nashvilles Nils Höglander reducerade senare för gästerna, men San Jose höll undan och bröt Predators sju matcher långa segersvit.

Stenberg har nu gjort sex mål och sex assist sedan NHL-debuten i höstas.