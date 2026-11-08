Stenberg målskytt i natt – men Sharks dystra svit fortsätter
San Jose Sharks åkte på sin femte raka förlust när Dallas Stars vann med 4–3 i nattens NHL. Svenske Ivar Stenberg gav Sharks hopp när han reducerade till 3–2 efter ett fint samspel med storstjärnan Macklin Celebrini.
– Vi gör många bra saker, men tyvärr förlorar vi igen. Vi måste fortsätta jobba och bli bättre, säger Sharkstränaren Ryan Warsofsky till NHL.com.
Dallas gjorde tre mål i numerärt överläge. Thomas Harley stod för ett mål och två assist, medan Celebrini noterades för tre assist i San Jose.
Nattens NHL-resultat
Kraken 3–4 Rangers
Islanders 4–5 Devils (efter förlängning)
Senators 4–2 Mammoth
Maple Leafs 2–4 Canadiens
Hurricanes 9–2 Blackhawks
Stars 4–3 Sharks
Wild 3–4 Lightning (efter förlängning)
Avalanche 4–0 Red Wings
Kings 2–5 Penguins
Canucks 2–4 Oilers
Panthers 3–4 Capitals
Blues 1–3 Predators