San Jose Sharks åkte på sin femte raka förlust när Dallas Stars vann med 4–3 i nattens NHL. Svenske Ivar Stenberg gav Sharks hopp när han reducerade till 3–2 efter ett fint samspel med storstjärnan Macklin Celebrini.

– Vi gör många bra saker, men tyvärr förlorar vi igen. Vi måste fortsätta jobba och bli bättre, säger Sharkstränaren Ryan Warsofsky till NHL.com.

Dallas gjorde tre mål i numerärt överläge. Thomas Harley stod för ett mål och två assist, medan Celebrini noterades för tre assist i San Jose.