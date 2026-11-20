Stjärnkockarna Tommy Myllymäki och Pi Le säljer sitt innehav i prisade restaurangen ”Aira” i Stockholm, skriver TT.

Tidigare delägaren Svenska Brasserier kommer nu att äga hela verksamheten. Krogen ska drivas av nuvarande kökschefen Timothée Martin-Nadaud och restaurangchefen My Hallin.

”Aira” öppnade på Djurgården i Stockholm 2020, efter en flera år lång process. Enligt Tommy Myllymäki var ambitionen inget mindre än ”världens bästa restaurang”.

Enligt DI har det gått rykten om en splittring mellan Myllymäki och Le å ena sidan och Svenska Brasserier å andra sidan sedan kockduon öppnade sin nya restaurang ”Liv” vid Slussen i somras.