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Många har följt Sveriges VM-resa på Stadion i centrala Stockholm. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Stockholms kollektivtrafik stärks under VM-sextondelen

Av Jacob Ruderstam
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Storstockholms Lokaltrafik, SL, varnade för att stockholmare som vill se sextondelsfinalen mellan Sverige och Frankrike ute på natten kan bli strandade, men nu verkar problemet ha löst sig.

SL har satt in extra bussar vid Stadion, där tiotusentals människor väntas titta på VM-matchen, skriver P4 Stockholm.

Även tunnelbanan är planerad att gå senare in på natten. Matchen spelas klockan 23.00 på tisdag kväll.

Enligt radio väntas uppemot 20 000 se matchen på Stadion
Sveriges Radio
SL menade i ett tidigare skede att kollektivtrafiken inte skulle palla trycket
Expressen
Det väntas färre blågula supportrar på arenan i USA
www.fotbollskanalen.se
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