Stockholms kollektivtrafik stärks under VM-sextondelen

Många har följt Sveriges VM-resa på Stadion i centrala Stockholm.

Storstockholms Lokaltrafik, SL, varnade för att stockholmare som vill se sextondelsfinalen mellan Sverige och Frankrike ute på natten kan bli strandade, men nu verkar problemet ha löst sig.

SL har satt in extra bussar vid Stadion, där tiotusentals människor väntas titta på VM-matchen, skriver P4 Stockholm.

Även tunnelbanan är planerad att gå senare in på natten. Matchen spelas klockan 23.00 på tisdag kväll.