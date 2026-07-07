Kinnevik och Saab stiger på småsur börs

Kinneviks huvudkontor på Skeppsbron i Stockholm. Arkivbild.

Stockholmsbörsen inleder tisdagens handel svagt nedåt. Storbolagsindexet OMXS30 faller med 0,3 procent och det breda indexet OMXSPI faller med 0,2 procent.

Asienbörserna handlades överlag nedåt under tisdagen. Riktigt tungt var det i Sydkorea, där AI-oro bidrog till att Samsung Electronics föll kraftigt, trots ett rekordresultat.

Prylkedjan Clas Ohlson ökade försäljningen med 20 procent till 1 104 miljoner kronor under juni jämfört med motsvarande månad i fjol. Aktien lyfter närmare 3 procent.

Kinnevik redovisar ett substansvärde på 107 kronor per aktie. Jämfört med närmast föregående kvartal ökade substansvärdet 6 procent. Aktien handlas upp drygt 3 procent.

Kontraktstillverkaren Silex köper en halvledarfabrik i Pennsylvania för 40 miljoner dollar, motsvarande cirka 385 miljoner kronor. Aktien handlas runt nollstrecket.

Fastighetsbolaget Eastnine förvärvar en kontorsfastighet i Warszawa för en köpeskilling på 260 miljoner euro, motsvarande 2,9 miljarder kronor. Aktien lyfter närmare 4 procent.

Fastighetsbolaget Brinovas andra kvartal visar på minskat förvaltningsresultat, ökade hyresintäkterna och stigande driftöverskott. Aktien rör sig bara marginellt.

Medienätsbolaget Net Insight meddelade på måndagskvällen att förlusten väntas mer än dubblas i årstakt under det andra kvartalet. Aktien rasar med närmare 40 procent.

Handelsföretaget Bufab meddelade sent på måndagen att de tecknat ett avtal om att förvärva en brittisk distributör av smideskomponenter. Bolaget omsatte motsvarande 190 miljoner kronor under 2025. Aktien handlas oförändrat.

Morgan Stanley höjer rekommendationen för Saab till övervikt från undervikt. Riktkursen höjs till 700 från 540 kronor. Aktien stiger med 5 procent.

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