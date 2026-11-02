Stockholmsbörsen öppnade nedåt men repade under dagen och stängde på plus:



· OMXS30: +0,5 %

· OMXSPI: +0,4 %



Oljepriserna backar kraftigt efter en ny fredstrevare från Iran, som signalerar att Hormuzsundet kan öppnas inom ett par dagar om parterna kommer överens.

Friskolekoncernen Academedia redovisade stigande vinst och lönsamhet i morgonens kvartalsrapport. Aktien pendlade under dagen och stängde drygt 1 procent.

Saab lanserar en ny version av Stridsbåt 90, med svenska staten som första kund. Försvarsjättens aktie backade runt 3 procent.

Kärnkraftsbolaget Studsviks aktie föll drygt 5 procent efter beskedet att vd Karl Thedéen lämnar i början av nästa år och ersätts av Stefan Håkansson, som i dag är vd för Öresundskraft.

Volvo stängde ner 0,3 procent efter att investmentbanken Citi slopat sin köprekommendation för aktien. Citi har en negativ syn på Volvos lastbilsmarginal framöver och ser inget som kan driva upp kursen på kort sikt.

Livekasinojätten Evolution steg drygt 2 procent, efter att Swedbanks analyshus Kepler Cheuvreux höjt riktkursen för aktien och upprepat rekommendationen köp.

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