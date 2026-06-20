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Sopor efter ett midsommarfirande på Öland tidigare år. (Mikael Fritzon / TT)
Midsommar

Stökig midsommar i Stockholm: Kiss, kräks och kastade glasflaskor

Av Tor Gasslander
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Det verkar ha varit en stökig midsommarnatt för polisen i Stockholm.

Expressen rapporterar bland annat om en 75-årig kvinna som kissat framför en barnfamilj i en park i Solna, två män i 50-årsåldern som visat sina kön, kräkts och skrikit kränkande kommentarer i Hammarby sjöstad samt en ungdomsfest som fick stängas ner av polisen efter att deltagarna börjat kasta ägg och glasflaskor från sjätte våningen.

En person drog på sig hela nio anmälningar efter att ha uppträtt oregerligt på Nacka forum, och på en bar på Södermalm fick en annan sju.

– Det har varit mycket fylla, sammanfattar Daniel Wikdahl, presstalesperson på polisen i Stockholm.

Möjlig förklaring: ”En helgafton på sommaren med vackert väder”
Expressen
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