Intresset bland svenska småsparare för att teckna Anthropics aktie inför dagens börsdebut på Wall Street har varit rekordstort, rapporterar DN.

– Trycket har varit enormt, säger Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad till tidningen och jämför det med intresset för Space X börsnotering i somras.

Alla som anmälde intresse via nätmäklaren fick tilldelning av minst fem aktier om de anmält sig för så många.

Börsprofilen och daytradern John Skogman berättar för DI att han fick 1 647 aktier, värda cirka 1,4 miljoner kronor, räknat på teckningskursen 83 dollar. Den summan väntas stiga när handeln inleds.

– Jag hoppas att det kan bli ett plåster på såren efter ett vilt börsår, säger Skogman till tidningen.