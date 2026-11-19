Stort svenskt intresse för Anthropic: ”Enormt tryck”
Intresset bland svenska småsparare för att teckna Anthropics aktie inför dagens börsdebut på Wall Street har varit rekordstort, rapporterar DN.
– Trycket har varit enormt, säger Nordnets kommunikationschef Johan Tidestad till tidningen och jämför det med intresset för Space X börsnotering i somras.
Alla som anmälde intresse via nätmäklaren fick tilldelning av minst fem aktier om de anmält sig för så många.
Börsprofilen och daytradern John Skogman berättar för DI att han fick 1 647 aktier, värda cirka 1,4 miljoner kronor, räknat på teckningskursen 83 dollar. Den summan väntas stiga när handeln inleds.
– Jag hoppas att det kan bli ett plåster på såren efter ett vilt börsår, säger Skogman till tidningen.
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