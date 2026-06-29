Strategi mot gängvåld får kritik i polisens analys

Polisen i Östergötland har utvärderat strategin ”Sluta skjut” och avråder från att metoden, tänkt att motverka gängvåld, införs i regionen. Det rapporterar Expressen. Bland annat invänder man mot att det saknas stöd för att modellen fungerar i Sverige.

Brottsförebyggande rådet anklagas samtidigt för att tona ner problem med strategin i sin egen utvärdering. Enhetschefen Karin Svanberg har inte tagit del av analysen men förvånas av slutsatserna.

– Jag menar att det har visat effekt i Malmö, säger hon.

”Sluta skjut” bygger på det som kallas gruppvåldsintervention, som är en amerikansk modell som beskrivs som beprövad. Förenklat handlar strategin om utvecklat samarbete mellan myndigheter, organisationer och medborgare.