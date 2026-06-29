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Arkivbild. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska brottsbekämpningen

Strategi mot gängvåld får kritik i polisens analys

Av Tomas Ekelund
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Polisen i Östergötland har utvärderat strategin ”Sluta skjut” och avråder från att metoden, tänkt att motverka gängvåld, införs i regionen. Det rapporterar Expressen. Bland annat invänder man mot att det saknas stöd för att modellen fungerar i Sverige.

Brottsförebyggande rådet anklagas samtidigt för att tona ner problem med strategin i sin egen utvärdering. Enhetschefen Karin Svanberg har inte tagit del av analysen men förvånas av slutsatserna.

– Jag menar att det har visat effekt i Malmö, säger hon.

”Sluta skjut” bygger på det som kallas gruppvåldsintervention, som är en amerikansk modell som beskrivs som beprövad. Förenklat handlar strategin om utvecklat samarbete mellan myndigheter, organisationer och medborgare.

Kriminella röster i rapporten: ”Folk är inte rädda för polisen”
Expressen
Professor: ”Förutsättningarna finns inte i Sverige”
Expressen
Sluta skjut
bakgrund · polisen.se
GVI
bakgrund · bra.se

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