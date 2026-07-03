Strid ström av svarta SUV:ar släpper av Swiftgäster

Aktiviteten ökar kring Madison Square Garden i New York inför Taylor Swifts och Travis Kelces bröllopsfest, rapporterar flera medier.

En rad svarta SUV:ar släpper av gäster i ett stort svart tält, och enligt BBC ser det ut som att deras inbjudningar kontrolleras. Page Six rapporterar också att en SUV setts lämna Swifts lägenhet i Tribeca.

Många fans har samlats i den tryckande, över 35-gradiga hettan för att försöka få en glimt av festligheterna, som omgärdas av stort hemlighetsmakeri.

– Hon är den största i USA. Hon är som vår kunglighet, vår drottning, vårt allt, säger den 24-åriga New York-bon Alyssa Heinen till AFP.

De runt 1 000 gästerna uppges ha skrivit på sekretessavtal, och mobilförbud råder.