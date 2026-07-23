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Lockheed Martin F-35 Lightning II på F17 i Kallinge 2024. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Stridsflygjättens orderbok sväller

Av Magnus Eriksson
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Orderboken för amerikanska Lockheed Martin, som bland annat tillverkar stridsflygplanet F-35 och robotförsvarssystem, sväller. Det rapporterar flera medier.

Värdet på bolagets orderbok ökade med 38 procent, jämfört med nivån ett år tidigare, till drygt 230 miljarder dollar.

Andra kvartalets rörelseresultat lyfte till 2,5 miljarder dollar, upp från 748 miljoner dollar under motsvarande kvartal i fjol. Snittprognosen bland analytiker låg på ett rörelseresultat på 2,3 miljarder.

Bolaget justerar upp guidningen för helåret till nära 82 miljarder dollar och aktien trycks upp runt 7 procent i förhandeln.

Försäljningen steg med 11 procent till 20,1 miljarder
TT
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RapportflodenLockheed MartinFörsvarsindustriUSA