Se kartorna: Svarta havet är nu världens dödligaste farled
Svarta havet har blivit farligare för sjömän än Hormuzsundet. Hittills i år har över 300 attacker skett och fler än 30 sjömän dödats.
The Wall Street Journal
This Shipping Lane Is Now the World’s Deadliest. It Isn’t Hormuz.
Fatal attacks in the Black Sea have jumped, disrup…
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