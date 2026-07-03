Svensk svårt skadad vid VM-visning i Köpenhamn – polis jagar misstänkt man

Polisen har gått ut med bild på den man som söks efter misshandeln på Islands Brygge/Polis på platsen efter händelsen.

En 32-årig svensk man vårdas med mycket allvarliga skador efter en våldsam händelse i området Islands Brygge i centrala Köpenhamn i tisdags.

Mitt under VM-matchen mellan Norge och Elfenbenskusten uppstod ett krogbråk, skriver Smålands-Posten. Enligt uppgifter till tidningen ska svensken ha försökt gå emellan och i samband med det utsatts för grovt våld. Tre personer ska därefter ha flytt från platsen.

Polisen i Köpenhamn har gått ut med en bild på den misstänkte gärningsman som jagas.

”Vi vet hans identitet, men om du har information om fallet eller vet var den misstänkte befinner sig uppmanar vi dig att kontakta Köpenhamnspolisen”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

På fredagen är han fortfarande på fri fot, uppger dansk polis för Expressen.