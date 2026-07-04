Svensk volontär skadad i drönarattack i Ukraina
En svensk volontär har skadats i en drönarattack mot en bensinstation i Ukraina under fredagen, rapporterar P4 Sörmland. Det ska handla om lindriga splitterskador.
Volontären tillhörde en organisation som arbetar med att dela ut förnödenheter till behövande.
– Personen kommer att få träffa en läkare men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra, säger Kristina Leivik, medgrundare till organisationen.
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