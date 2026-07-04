Svensk volontär skadad i drönarattack i Ukraina

Enligt Kristina Leivik skedde attacken med en Shahed-drönare. Arkivbild.

En svensk volontär har skadats i en drönarattack mot en bensinstation i Ukraina under fredagen, rapporterar P4 Sörmland. Det ska handla om lindriga splitterskador.

Volontären tillhörde en organisation som arbetar med att dela ut förnödenheter till behövande.

– Personen kommer att få träffa en läkare men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra, säger Kristina Leivik, medgrundare till organisationen.