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Enligt Kristina Leivik skedde attacken med en Shahed-drönare. Arkivbild. (AP)
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Svensk volontär skadad i drönarattack i Ukraina

Av Anders Hovne
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En svensk volontär har skadats i en drönarattack mot en bensinstation i Ukraina under fredagen, rapporterar P4 Sörmland. Det ska handla om lindriga splitterskador.

Volontären tillhörde en organisation som arbetar med att dela ut förnödenheter till behövande.

– Personen kommer att få träffa en läkare men inte på sjukhus. Vi är samlade och alla mår efter omständigheterna bra, säger Kristina Leivik, medgrundare till organisationen.

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