Svenska Anna Engberg och hennes man Gabriel var bara några minuter från Stortorget i Krakow när de hörde höga oregelbundna smällar, säger hon till Aftonbladet.

Sekunder senare såg de människor springa därifrån i panik.

– Vi började också springa och tog skydd inne på en bar, alla var helt skräckslagna, säger hon.

Enligt polsk polis körde en man in på torget i en bil och började skjuta. Fem personer dödades och ett tiotal skadades.

Anna Engberg säger att hon och maken vågade sig ut ur baren efter ungefär tio minuter, och att de nu kommer att stanna inne på hotellet resten av kvällen.

Flera andra svenskar på besök i Krakow berättar för medier att de blivit vittnen till dådet.