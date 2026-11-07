Statsminister Ulf Kristersson (M) är ”djupt sorgsen” över skjutningen i Krakow där sex personer har dödats. Det skriver han i ett inlägg på X.

”Vi står enade i solidaritet med våra polska vänner under denna svåra tid”, skriver han.

Även Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson skriver att hon följer nyheterna med ”sorg och bestörtning”.

”Mina tankar går till offren, deras anhöriga och alla i Polen som drabbats”, skriver hon på Instagram.