Svenska Frida skadades i rysk attack i Ukraina: ”Hade änglavakt”

Frida längst till vänster, bild på den skadade bilen i mitten och Fridas skadade arm till höger.

Svenska Frida Stoltz skadades i en rysk attack i Ukraina i fredags efter att hon och en grupp andra volontärer levererat nödhjälp, berättar hon för flera medier.

När de stannade för att tanka i Poltava började personalen på bensinstationen plötsligt springa. Sedan var det som att hela världen exploderade, berättar hon.

– Det är som att två eldklot, i olika storlekar, flyger framför ansiktet på mig efter att fönstret trycks in. Den första tanken är att de kommer explodera i ansiktet på mig, säger hon till Expressen.

Hon och hennes kollega tog sig ut ur bilen, men stötte då på en man som fått splitterskador. De använde en tröja som tryckförband innan ambulansen anlände.

Totalt skadades sex personer av drönaren. Frida fick skrapsår samt brännskador på en arm, och har ett tryck i huvudet efter händelsen.

– Med tanke på vad vi utsattes för så är skadorna lindriga. Vi alla hade änglavakt, säger hon till DN.