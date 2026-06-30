Svenska supportrar laddade för match: ”Vi kan skrälla”

Det är spänt ute i stugorna, på uteserveringarna och vid storbildsskärmarna inför VM-sextondelsfinalen mot Frankrike. TV4 Nyheterna har pratat med Emma som är ute med sina kompisar.

– Allt kan hända. Vi kan skrälla.

Stellan i Luleå ska se matchen hemma. Till NSD säger han att han är taggad, även om han inte har några större förhoppningar på resultatet.

– Man vill ju att Sverige ska vinna, men jag tror på 3–1 till Frankrike.

I Karlstad sitter Ted, som har både svenskt och norskt medborgarskap, i en svensk landslagströja. Norges sextondelsfinalseger mot Elfenbenskusten gör honom glad, men det är Sveriges match mot Frankrike han är ute för.

– Jag är så jävla taggad.