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Svenska supportrar. (ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Svenska supportrar laddade för match: ”Vi kan skrälla”

Av Jacob Ruderstam
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Det är spänt ute i stugorna, på uteserveringarna och vid storbildsskärmarna inför VM-sextondelsfinalen mot Frankrike. TV4 Nyheterna har pratat med Emma som är ute med sina kompisar.

– Allt kan hända. Vi kan skrälla.

Stellan i Luleå ska se matchen hemma. Till NSD säger han att han är taggad, även om han inte har några större förhoppningar på resultatet.

– Man vill ju att Sverige ska vinna, men jag tror på 3–1 till Frankrike.

I Karlstad sitter Ted, som har både svenskt och norskt medborgarskap, i en svensk landslagströja. Norges sextondelsfinalseger mot Elfenbenskusten gör honom glad, men det är Sveriges match mot Frankrike han är ute för.

– Jag är så jävla taggad.

Felix: Det här tar vi, det måste någon tro
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Så tror Luleåborna att matchen slutar
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