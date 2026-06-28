Svenskan ska kartläggas: ”Vi har ett a- och b-lag”

Kunskaperna i det svenska språket ska utredas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Det ska leda till förslag på hur svenskan kan stärkas bland utrikesfödda för att fler ska kunna få arbete, förstå normer och stärka integrationen.

– Vi har ett innanförskap och ett utanförskap, ett a-lag och ett b-lag, säger Simona Mohamsson (L) till DN.

Riksdagsledamoten Mauricio Rojas (L) ska leda utredningen. Han säger till tidningen att han kommer besöka områden som polisen definierar som utsatta och intervjua bland annat lärare och forskare.