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Illustrationsbild. (Stina Stjernkvist/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska sparandet

Svenskt fondsparande rusar över 10 000 miljarder

Av Tomas Ekelund
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Svenska folkets samlade fondförmögenhet har passerat 10 000 miljarder kronor för första gången. Det framgår av den senaste uppdateringen från Fondbolagens förening.

”Fortsatt nettoinflöde kombinerat med god värdetillväxt i fondsparandet under det första halvåret medförde att den samlade fondförmögenheten i Sverige nådde en ny rekordnotering vid utgången av juni”, skriver organisationens talesperson Fredrik Hård.

Jämfört med ett år sedan har värdet på det svenska fondsparandet rusat med över 20 procent.

Av den summan är 69 procent placerade i aktiefonder
pressmeddelande · fondbolagen.se
Under juni ökade fondförmögenheten med 306 miljarder
TT
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