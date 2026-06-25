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Människor efter skalven i Venezuela/biståndsminister Benjamin Dousa. (TT/AP/AP)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Sverige öppnar för mer stöd till Venezuela: ”Står redo”

Av Ebba Örn
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Regeringen öppnar för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna i landet, skriver DN. Enligt biståndsminister Benjamin Dousa (M) är man redo att kunna agera ”väldigt fort”.

– Vi följer situationen väldigt noga nu. Vi har redan tagit kontakt med de stora humanitära organisationerna som är på plats i Venezuela, säger han.

Just nu inväntar regeringen besked från myndigheter i Venezuela om vilken typ av hjälp man främst behöver. Enligt Dousa kan det handla om allt ifrån matpaket till läkemedel och tillfälliga nödbostäder.

De två jordskalven inträffade vid 18-tiden på onsdagskvällen inom loppet av någon minut. Hittills har minst 32 personer bekräftats döda.

Här inträffade jordbävningarna

karta
Sverige har gett cirka 80 miljoner kronor i stöd till Venezuela hittills i år
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg
Seismologen Björn Lund säger till SVT Nyheter att efterskalv är att vänta
Sveriges Television
Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television

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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaBenjamin DousaModeraterna