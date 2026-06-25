Sverige öppnar för mer stöd till Venezuela: ”Står redo”
Regeringen öppnar för att öka det ekonomiska stödet till Venezuela efter de kraftiga jordbävningarna i landet, skriver DN. Enligt biståndsminister Benjamin Dousa (M) är man redo att kunna agera ”väldigt fort”.
– Vi följer situationen väldigt noga nu. Vi har redan tagit kontakt med de stora humanitära organisationerna som är på plats i Venezuela, säger han.
Just nu inväntar regeringen besked från myndigheter i Venezuela om vilken typ av hjälp man främst behöver. Enligt Dousa kan det handla om allt ifrån matpaket till läkemedel och tillfälliga nödbostäder.
De två jordskalven inträffade vid 18-tiden på onsdagskvällen inom loppet av någon minut. Hittills har minst 32 personer bekräftats döda.
Här inträffade jordbävningarna
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