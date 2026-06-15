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Graham Potter och Sveriges lag inför matchen. (JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN)
Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VM

Sverige hyllas utomlands: ”En 51-årig messiasgestalt”

Av Ebba Örn
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Internationella medier är rejält imponerade över Sveriges insats i VM-premiären. I brittiska The Guardian beskrivs förbundskaptenen, engelsmannen Graham Potter, som en Jesus-gestalt.

”När de föreställde sig en Messias är det nog få som tänkte sig en lågmäld 51-åring med grånande skägg som förr spelade vänsterback i York City”, skriver tidningen i sitt referat.

Även Skysport toppar med matchen och skriver att de svenska anfallsstjärnorna hade full kontroll på matchen. Både de och franska L’Équipe uppmärksammar att tvåmålsskytten Yasin Ayari – vars pappa är från Tunisien – höll tillbaka firandet vid sitt första mål. Men också att han hade svårt att dölja glädjen vid andra målet.

”Den här gången kunde Ayari inte motstå att springa mot hörnflaggan för att fira segern med svenskarna mot ett besviket tunisiskt lag”, skriver L’Équipe.

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Sverige vann matchen med 5–1
www.theguardian.com
22-årige Yasin Ayari spelar till vardags i Brighton
www.skysports.com
Sverige leder grupp F efter matchen
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
L’Équipe går igenom nattens matcher
www.lequipe.fr
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Fotbolls-VMReaktioner på Sveriges VMGraham PotterSportFotboll