Sveriges offensiva trio ett huvudbry för Frankrike

Viktor Gyökeres, Alexander Isak och Anthony Elanga lär bli viktiga om Sverige ska slå Frankrike.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps har stor respekt för den svenska offensiven och ser den som ett stort hot i VM-sextondelsfinalen i kväll.

– Elanga är extremt snabb, säger han enligt SVT Sport.

Deschamps, som varit med både vid VM-guldet 2018 och finalen 2022, har naturligtvis inte glömt de stora anfallsstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

– Gyökeres och Isaks prestationer kan vi understryka, säger han enligt Expressen.