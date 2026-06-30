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Viktor Gyökeres, Alexander Isak och Anthony Elanga lär bli viktiga om Sverige ska slå Frankrike. (Bildbyrån)
Fotbolls-VMSveriges VM-resa

Sveriges offensiva trio ett huvudbry för Frankrike

Av Jacob Ruderstam
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Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps har stor respekt för den svenska offensiven och ser den som ett stort hot i VM-sextondelsfinalen i kväll.

– Elanga är extremt snabb, säger han enligt SVT Sport.

Deschamps, som varit med både vid VM-guldet 2018 och finalen 2022, har naturligtvis inte glömt de stora anfallsstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres.

– Gyökeres och Isaks prestationer kan vi understryka, säger han enligt Expressen.

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Fotbolls-VMSveriges VM-resaDidier DeschampsAlexander IsakViktor GyökeresHerrlandslaget i fotbollAnthony Elanga