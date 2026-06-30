Sveriges offensiva trio ett huvudbry för Frankrike
Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps har stor respekt för den svenska offensiven och ser den som ett stort hot i VM-sextondelsfinalen i kväll.
– Elanga är extremt snabb, säger han enligt SVT Sport.
Deschamps, som varit med både vid VM-guldet 2018 och finalen 2022, har naturligtvis inte glömt de stora anfallsstjärnorna Alexander Isak och Viktor Gyökeres.
– Gyökeres och Isaks prestationer kan vi understryka, säger han enligt Expressen.
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