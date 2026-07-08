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En man som kandiderar till kommunfullmäktige på Lidingö tafsade på flera kollegor under en jobbfest. Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Gorm Kallestad/NTB)
Politik

Tafsade på kollegor – får ändå kandidera i valet

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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En man straffades av sin arbetsgivare efter att ha tafsat på flera kollegor under en jobbfest. Men hans parti har ändå kvar honom som kandidat till kommunfullmäktige på Lidingö, rapporterar Mitt i.

Mannen anklagas bland annat för att under festen ha tagit en kvinnlig kollega på rumpan. Hans arbetsgivare har bedömt att mannens agerande utgör sexuella trakasserier och har gett honom 25 dagars löneavdrag efter händelsen. Mannen kan förlora sin anställning om han skulle missköta sig igen.

Partiet som han kandiderar för säger att de trots händelsen har fortsatt förtroende för honom. Mannen skriver till Mitt i att han känner ”stor skam” över sitt agerande och att han har ”orsakat lidande för människor i min närhet”.

Mannen: ”Uppfattar att jag har fortsatt förtroende”
Lokaltidningen Mitt i
Diskrimineringsombudsmannen om sexuella trakasserier
www.do.se
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