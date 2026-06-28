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Skärmdumpar från AI-genererade politiska annonser till höger och vänster. Ett helt vanligt foto av Kapitolium i mitten. (AP/Annonsörerna)
Mellanårsvalet i USA

Talande tvättbjörnar och falska romanser i AI-generade valannonser i USA

Av Tor Gasslander
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Det amerikanska mellanårsvalet närmar sig och nätet och många kampanjer använder sig av AI-genererat innehåll som framställer motståndare i situationer som aldrig inträffat i verkligheten. Det rapporterar Bloomberg.

Bland exemplen finns en video som visar republikanen Thomas Massie i ett påhittat romantiskt förhållande med demokraterna Ilhan Ohmar och Alexandria Ocasio Cortez. Annonsen har betalats av en politisk aktionskommitté kopplad till Magarörelsen, som Massie kommit på kant med.

I en annons som Alabamas delstatssekreterare Wes Allen betalat för syns hans utmanare, demokraten John Wahl, tillsammans med en talande tvättbjörn som hävdar att den sover i Wahls säng.

Axios har tidigare rapporterat att om Demokraterna vinner mellanårsvalet kan en av deras första prioriteringar bli att försöka förbjuda AI-genererat innehåll i politiska annonser.

AI industrin satsar omfattande pengar på valet
Bloomberg  · Ofta betalvägg
De flesta annonser som använder AI gör det för att framställa motståndare i dålig dager (20 juni)
www.washingtonexaminer.com
Det finns också exempel på hur AI har använts för att göra kandidater väldigt muskulösa (14 juni)
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Användningen av AI i politiska annonser är för närvarande nästan helt oreglerad
www.axios.com
Wahl kallar tvättbjörnsvideon ”konstig och obehaglig” (13 juni)
tv+text · 1819news.com
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