Talande tvättbjörnar och falska romanser i AI-generade valannonser i USA

Skärmdumpar från AI-genererade politiska annonser till höger och vänster. Ett helt vanligt foto av Kapitolium i mitten.

Det amerikanska mellanårsvalet närmar sig och nätet och många kampanjer använder sig av AI-genererat innehåll som framställer motståndare i situationer som aldrig inträffat i verkligheten. Det rapporterar Bloomberg.

Bland exemplen finns en video som visar republikanen Thomas Massie i ett påhittat romantiskt förhållande med demokraterna Ilhan Ohmar och Alexandria Ocasio Cortez. Annonsen har betalats av en politisk aktionskommitté kopplad till Magarörelsen, som Massie kommit på kant med.

I en annons som Alabamas delstatssekreterare Wes Allen betalat för syns hans utmanare, demokraten John Wahl, tillsammans med en talande tvättbjörn som hävdar att den sover i Wahls säng.

Axios har tidigare rapporterat att om Demokraterna vinner mellanårsvalet kan en av deras första prioriteringar bli att försöka förbjuda AI-genererat innehåll i politiska annonser.