Tar allt längre tid att sälja – tomt till salu sedan 2007

På bostadsplattformen Hemnet finns flera objekt som legat ute till salu i över ett decennium, så kallade ”långliggare”. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det aktuella rekordet är en strandtomt i Hultsfreds kommun som legat ute till försäljning sedan 2007.

I genomsnitt har försäljningstiderna fördubblats de senaste åren, enligt Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

– Det är en trögare marknad där köpare och säljare har svårare att komma överens om pris, om man jämför med perioden innan räntan började stiga, säger han till tidningen.