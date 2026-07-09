Tar allt längre tid att sälja – tomt till salu sedan 2007
På bostadsplattformen Hemnet finns flera objekt som legat ute till salu i över ett decennium, så kallade ”långliggare”. Det rapporterar Dagens Nyheter. Det aktuella rekordet är en strandtomt i Hultsfreds kommun som legat ute till försäljning sedan 2007.
I genomsnitt har försäljningstiderna fördubblats de senaste åren, enligt Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.
– Det är en trögare marknad där köpare och säljare har svårare att komma överens om pris, om man jämför med perioden innan räntan började stiga, säger han till tidningen.
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