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Taylor Swift-hajpen

Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig i New York

Av Anders Hovne
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Artisten Taylor Swift har gift sig med amerikansk fotbollsspelaren Travis Kelce, rapporterar flera medier. Bröllopet ägde rum inför 1 000 gäster i Madison Square Garden i New York.

Skådespelaren Adam Sandler höll i ceremonin medan parets bröder Austin Swift och Jason Kelce hade roller som motsvarade brudtärna och marskalk, skriver TT.

Bland gästerna syntes bland annat skådespelaren Hugh Grant med svenska frun Anna Eberstein,  artisten Benson Boone och pratshowvärden Jimmy Kimmel.

Festen väntas enligt medieuppgifter pågå inpå förmiddagen svensk tid.

FördjupningTecknen som pekar mot ett Swift-bröllop i New York

Omni Mer
Empire State Building i New York lyste i blått för att uppmärksamma bröllopet
TT
Sandler och Kelce lärde känna varandra under inspelningen av ”Happy Gillour 2”
TMZ
Regnet öste ner kort efter ceremonin
www.hollywoodreporter.com
Mängder av fans hade samlats utanför
www.theguardian.com
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