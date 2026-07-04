Taylor Swift och Travis Kelce har gift sig i New York

Artisten Taylor Swift har gift sig med amerikansk fotbollsspelaren Travis Kelce, rapporterar flera medier. Bröllopet ägde rum inför 1 000 gäster i Madison Square Garden i New York.

Skådespelaren Adam Sandler höll i ceremonin medan parets bröder Austin Swift och Jason Kelce hade roller som motsvarade brudtärna och marskalk, skriver TT.

Bland gästerna syntes bland annat skådespelaren Hugh Grant med svenska frun Anna Eberstein, artisten Benson Boone och pratshowvärden Jimmy Kimmel.

Festen väntas enligt medieuppgifter pågå inpå förmiddagen svensk tid.