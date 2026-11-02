Det finns en risk att Andreas Almgrens vinst i New York Marathon inte kommer att nomineras till utmärkelsen ”Årets prestation” på Idrottsgalan. Det rapporterar Expressen.

Orsaken är att loppet ägde rum 1 november och att nomineringsperioden tog slut 31 oktober.

– Det är lite konstigt, det är det. Eller man kan väl säga så här, det är inte helt solklart, kommenterar nomineringsjuryns ordförande Lasse Granqvist för tidningen.

Granqvist öppnar samtidigt för att ett undantag kan göras, om prestationen ”anses ha bäring i nära tid.”

Idrottsgalan arrangeras i januari 2027.