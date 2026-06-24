ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Riksbankschef Erik Thedéen. (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska inflationen

Thedéen: Ingen idé att parera politiska åtgärder

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Läget är ”ytterst svårbedömt” vilket gör det välavvägt att lämna styrräntan oförändrad och samtidigt flagga för ökad sannolikhet för en höjning. Det sa riksbankschefen Erik Thedéen vid det penningpolitiska mötet inför förra veckans räntebesked, enligt protokollet.

Regeringens tillfälliga åtgärder som dämpar inflationen på exempelvis drivmedel bedömer han inte får några större bestående effekter på det underliggande inflationstrycket. Därför ser han ”inga skäl att med penningpolitiken försöka parera de ryckiga och övergående effekter på prisökningstakten som denna typ av åtgärder ger upphov till”.

Av den anledningen fokuserar riksbankschefen också på den underliggande inflationen, tillade han.

Thedéen: Eventuella avtal mellan USA och Iran kommer vara sköra
Direkt  · Ofta betalvägg
Läs hela protokollet
www.riksbank.se
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Svenska inflationenErik ThedéenPenningpolitikCentralbankerRiksbankenFinanspolitikPolitik