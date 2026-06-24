Thedéen: Ingen idé att parera politiska åtgärder

Läget är ”ytterst svårbedömt” vilket gör det välavvägt att lämna styrräntan oförändrad och samtidigt flagga för ökad sannolikhet för en höjning. Det sa riksbankschefen Erik Thedéen vid det penningpolitiska mötet inför förra veckans räntebesked, enligt protokollet.

Regeringens tillfälliga åtgärder som dämpar inflationen på exempelvis drivmedel bedömer han inte får några större bestående effekter på det underliggande inflationstrycket. Därför ser han ”inga skäl att med penningpolitiken försöka parera de ryckiga och övergående effekter på prisökningstakten som denna typ av åtgärder ger upphov till”.

Av den anledningen fokuserar riksbankschefen också på den underliggande inflationen, tillade han.