Thule når inte upp till förväntningarna
Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 756 miljoner kronor för det andra kvartalet.
Analytiker hade i snitt räknat med 770 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.
Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – blev 22,1 procent, jämfört med förväntade 22,3 procent.
Nettoomsättningen uppgick till 3 421 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 3 454 miljoner kronor.
– De ökade råmaterialpriserna påverkar även Thules kostnader negativt, och under tredje kvartalet genomför vi prisökningar för att motverka de effekterna, skriver Thules vd Mattias Ankarberg i rapporten för det andra kvartalet.
Andra kvartalet 2026
Omsättning: 3 421 miljoner kr
Väntat (Infront): 3 454 miljoner kr
2025: 3 403 miljoner kr
Rörelseresultat: 756 miljoner kr
Väntat (Infront): 770 miljoner kr
2025: 703 miljoner kr