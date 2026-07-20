Thule når inte upp till förväntningarna

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Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 756 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Analytiker hade i snitt räknat med 770 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – blev 22,1 procent, jämfört med förväntade 22,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3 421 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 3 454 miljoner kronor.

– De ökade råmaterialpriserna påverkar även Thules kostnader negativt, och under tredje kvartalet genomför vi prisökningar för att motverka de effekterna, skriver Thules vd Mattias Ankarberg i rapporten för det andra kvartalet.