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Arkivbild. (JANERIK HENRIKSSON / TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Thule når inte upp till förväntningarna

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 756 miljoner kronor för det andra kvartalet.

Analytiker hade i snitt räknat med 770 miljoner kronor enligt Infronts sammanställning av nio analytikers estimat.

Rörelsemarginalen – det vill säga lönsamheten – blev 22,1 procent, jämfört med förväntade 22,3 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3 421 miljoner kronor, jämfört med analytikernas förhandstips på 3 454 miljoner kronor.

– De ökade råmaterialpriserna påverkar även Thules kostnader negativt, och under tredje kvartalet genomför vi prisökningar för att motverka de effekterna, skriver Thules vd Mattias Ankarberg i rapporten för det andra kvartalet.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 3 421 miljoner kr
Väntat (Infront): 3 454 miljoner kr
2025: 3 403 miljoner kr

Rörelseresultat: 756 miljoner kr
Väntat (Infront): 770 miljoner kr
2025: 703 miljoner kr

Läs Thules delårsrapport här
mfn.se
Thule: Organisk tillväxt på 2,5 procent
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