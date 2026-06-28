Tiden för att ändra valreglerna rinner ut för Trump

Donald Trump vill ändra spelreglerna inför mellanårsvalet om fyra månader, men efter flera svåra motgångar i veckan håller tiden nu på att rinna ut för presidenten. Det skriver Washington Post.

Trump har bland annat utfärdat presidentordrar om röstningsregler, och begärt att republikanerna i kongressen ska införa ett krav på att alla som röstar ska visa upp ett medborgarskapsbevis. Bara den senaste veckan har fem separata domslut satt käppar i hjulen för Trumps planer.

Senast i mitten av september ska delstaterna börja skicka ut röstkort till väljare som tjänstgör i militären eller bor utomlands. Att ändra reglerna efter det kan enligt tidningen bli både väldigt krångligt och väldigt dyrt – om alls möjligt.