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En kvinna röstar i Oklahoma. Arkivbild. (Nate Billings /AP/TT / AP)
Trumps USAMellanårsvalet i USA

Tiden för att ändra valreglerna rinner ut för Trump

Av Tor Gasslander
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Donald Trump vill ändra spelreglerna inför mellanårsvalet om fyra månader, men efter flera svåra motgångar i veckan håller tiden nu på att rinna ut för presidenten. Det skriver Washington Post.

Trump har bland annat utfärdat presidentordrar om röstningsregler, och begärt att republikanerna i kongressen ska införa ett krav på att alla som röstar ska visa upp ett medborgarskapsbevis. Bara den senaste veckan har fem separata domslut satt käppar i hjulen för Trumps planer.

Senast i mitten av september ska delstaterna börja skicka ut röstkort till väljare som tjänstgör i militären eller bor utomlands. Att ändra reglerna efter det kan enligt tidningen bli både väldigt krångligt och väldigt dyrt – om alls möjligt.

Flera nya rättsfall väntar inom kort
Washington Post  · Ofta betalvägg
Trump har bett om en utredning av valsystemet i Kalifornien
www.politico.com
En federal domare stoppade Trumps försök att skapa en nationell röstlängd
www.pbs.org
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