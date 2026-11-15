Jensen Huangs relation med spionmisstänkta Alice Huang verkar ha bidragit till att möjliggöra överföringen av avancerade Nvidiachip till Kina, till ett värde av flera miljarder dollar, enligt Bloomberg.

– Som amerikan är det här inte bra, men jag är imponerad av deras skicklighet. Vilken måltavla, och vilket enastående arbete av kineserna, säger Rick Smith, tidigare specialagent vid FBI, som arbetat med kontraspionage i över 20 år.

Hur mycket utbildning, tillsyn och säkerhetsrutiner företagen än inför kan inga skyddsåtgärder helt ersätta det personliga omdömet, påpekar experter som The Guardian pratat med. När social manipulation och känslor är med i bilden blir det hela särskilt svårhanterat.

– Jensen Huang tappade fullständigt omdömet här. Men det händer ofta när romantiska relationer kommer in i bilden, säger Smith.