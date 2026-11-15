Tidigare FBI-agent: ”Ett enastående arbete av kineserna”
Jensen Huangs relation med spionmisstänkta Alice Huang verkar ha bidragit till att möjliggöra överföringen av avancerade Nvidiachip till Kina, till ett värde av flera miljarder dollar, enligt Bloomberg.
– Som amerikan är det här inte bra, men jag är imponerad av deras skicklighet. Vilken måltavla, och vilket enastående arbete av kineserna, säger Rick Smith, tidigare specialagent vid FBI, som arbetat med kontraspionage i över 20 år.
Hur mycket utbildning, tillsyn och säkerhetsrutiner företagen än inför kan inga skyddsåtgärder helt ersätta det personliga omdömet, påpekar experter som The Guardian pratat med. När social manipulation och känslor är med i bilden blir det hela särskilt svårhanterat.
– Jensen Huang tappade fullständigt omdömet här. Men det händer ofta när romantiska relationer kommer in i bilden, säger Smith.
Misstänkta spionhärvan — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.
- Alice Huang, som varit en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien via bolaget Megaspeed, misstänks ha rekryterats av Beijing för att samla information om Nvidia och ha varit inblandad i smuggling av chip till Kina via Sydostasien.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och uppgav att FBI utreder affären, medan demokratiska senatorer kritiserade Vita husets hantering av ärendet.
- Singapore höll Alice Huangs pass mellan juni 2025 och februari 2026 för att utreda hennes bolag, men USA ansågs inte ha bistått tillräckligt i utredningen.
- Nvidias aktie föll kraftigt efter avslöjandena och investmentbanken Baird sänkte sin riktkurs för bolaget med hänvisning till ökad osäkerhet.