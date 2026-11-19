Den marknadsliberala tankesmedjan Timbros vd PM Nilsson totalsågar Centerpartiet och partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i en intervju med SvD.

– Hon har gjort sig till lydrike till sossarna och Andersson, och sedan så har hon lyssnat på andra nervösa centerpartister ute i landet.

Thand Ringqvist saknar den politiska erfarenhet som krävs och tycks inte överhuvudtaget leda partiet i processen att välja politisk sida, enligt Nilsson. Han anser att C sviker alla som trodde att de stod för företagsamhet.

Centerledaren vill inte kommentera kritiken.