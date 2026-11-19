Politik dominerar på dagens ledarsidor, framför allt är det Centerpartiet och Miljöpartiet som hamnat i hetluften.

Sydsvenskans Jesper Sahlin tycker att MP måste komma in i matchen. Han skriver att MP skulle kunna bli Vänsterpartiets garant på insidan, om V väljer att stå utanför en regering.

”V litar inte på garantier från C, ännu mindre från S. Från MP? Inte alls omöjligt. Men då får MP komma ut ur buskarna.”

Ulf Kristersson (M) verkar däremot räkna med att Magdalena Andersson (S) kommer att misslyckas med att bilda regering. Det tycker i alla fall Aftonbladet Kalle Sundin. Något som kan tyckas märkligt, om man inte sitter på mer information än vad man säger.

”Elisabeth Thand Ringqvist bör inför centerrörelsen och sina väljare svara ärligt för en gångs skull. Vad har hon lovat Ulf Kristersson?”

Expressens ledarsida varnar en ny borgerlig regering för att inte tappa spåret kring kriminalpolitiken, bara för att man flörtar med C.